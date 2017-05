Duivelsuitdrijving na Pegida-demonstratie: 'Priester is een acteur, maar het wijwater is echt'

TILBURG - Het inmiddels niet meer zo mysterieuze Pacte des Cygnes (zwanengenootschap) treedt deze week voor de tweede keer in de openbaarheid. Zondag gaat het een duivelsuitdrijving verrichten op De Heuvel in Tilburg.

Kort daarvoor is er op die plek een demonstratie van Pegida-aanhangers tegen de komst van een nieuwe moskee in de stad. Dinsdag werden er spandoeken opgehangen op de plek waar de moskee moet komen.



Ronald Donders van het Pacte des Cygnes laat weten dat zijn organisatie er is om anderen te helpen. "Alle Brabanders", voegt hij toe om te benadrukken waarom de duivelsuitdrijving plaatsvindt. Eerder deze week hielpen ze zoeken naar een vermist Amerikaans meisje.

Exorcisme

Een duivelsuitdrijving of zogenoemd exorcisme klinkt heftig, maar het Pact de Cygnes heeft bewust gekozen voor een ludieke actie. "Spandoeken en pamfletten waren te voor de hand liggend", verklaart Donders. Een echte priester was niet te vinden voor de actie. "Dat is een acteur, maar het wijwater dat we gebruiken is echt."



Het blijft nog even de vraag of de duivelsuitdrijving door kan gaan zondag. "De gemeente moet nog toestemming geven. Het kan zijn dat we het dus nog moeten cancellen", weet Donders. "Maar het is een vredelievende uiting en we doen het drie uur na de demomstratie. Pegida is dan allang vertrokken."



Nog een tegendemonstratie

Donders hoopt op een kleine honderd mensen die het exorcisme bij komen wonen. "Ik weet nu dat er zestig mensen komen. Dat zijn er al meer dan naar de actie van Pegida."



Overigens is er komende zondag nog een tegendemonstratie tegen Pegida in Tilburg. De Antifascistische Actie Tilburg organiseert een protest tegen Pegida.