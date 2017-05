Annemarie zit in een rolstoel en hoopt dat ze nu wel goed zicht heeft bij Armin van Buuren

EINDHOVEN - Toen Annemarie Verbunt uit Oosterhout in 2016 naar het concert van Armin van Buuren ging, zag ze alleen maar billen. Een paar keer ving ze een glimp op van iets wat een danseres zou kunnen zijn, maar zeker weten, doet ze het niet. Omdat er tijdens het concert in de Ziggodome geen speciale plek voor mensen met een beperking was, zag ze dus niks van het concert. Volgende week gaat ze weer en de kans is groot dat ze dan beter zicht heeft!

Want om niet nog eens zo'n teleurstelling mee te maken, heeft ze samen met orginasator Alda Events een verbeterplan gemaakt. Zo zou er bij de aankomende concerten van de dj een verhoogd rolstoeldek moeten zijn, zodat ook mensen in een rolstoel het podium goed kunnen zien.



Extra begeleiding

Ook was er het plan om op de website een speciaal e-mailadres te vermelden zodat gehandicapten makkelijker hun wensen kenbaar kunnen maken bij de organisator. "Zo heb je heel handig met één vast contactpersoon te maken. Iemand die blind is, kan dan bijvoorbijveeld alvast aangeven dat hij extra begeleiding nodig heeft. Of je kunt vragen stellen over het podium", zegt Annemarie.



"Maar wat we eigenlijk willen is een keuze. Wil ik wel of niet op het rolstoeldek naar het concert kijken? Want als je met een groep vrienden bent, kun je niet met zijn allen bij elkaar staan. Er mag op zo'n dek vaak maar één begeleider mee. Dan moet je een keuze maken. Besluit ik liever bij mijn vrienden te zijn, dan mag ik soms van een beveiliger niet in mijn rolstoel tussen de mensen. Het is lastig."

Bedenken hoe het beter kan

Bij het vorige concert van Armin van Buuren was er geen speciale plek voor mensen met beperkingen. Dit betekende voor Annemarie dat ze in haar rolstoel tussen het staande publiek moest.



Hierdoor zag ze helemaal niets behalve benen en billen. Annemarie klaagde bij Alda Events en zette het op Facebook. Hierna mocht ze samen met de organisator bedenken hoe het beter kon.

Genieten van dancemuziek

Annemarie zit in een rolstoel omdat ze de spierziekte SMA heeft. Toch houdt dit haar niet tegen om alles te doen wat ze leuk vindt. "Dat ik in een rolstoel zit, wil niet zeggen dat ik niet kan genieten van dancemuziek." 12 Mei is de dag van de herkansing.