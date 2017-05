'Hier ben je thuis', bisschop doet voice-over in korte film over de Kerkennacht

DEN BOSCH - Of je je nu wel of niet thuisvoelt in de kerk, je zult moeten toegeven dat er een prachtig promotiefilmpje is gemaakt voor de Kerkennacht in juni. En de voice-over is zeer bekwaam ingesproken door bisschop Gerard de Korte van Den Bosch.

De Kerkennacht die van 23 tot 25 juni wordt gehouden, is bedoeld om zoveel mogelijk mensen kerkgebouwen in Nederland te laten bezoeken om te ervaren wat daar te zien en te beleven is. Om dat te bereiken is een film van twee minuten gemaakt. Het thema van dit jaar is ‘Meer dan een dak’.

Filmmaker Wessel van Wanrooij uit Rijen stak de helpende hand toe en schreef het script. Over de schitterende beelden leest bisschop De Korte een gedicht van Rob van Uden, diaken van het bisdom Breda. Het filmpje wordt afgesloten met de woorden: ‘De deur staat open, hier ben je thuis’.

De filmploeg heeft drie dagen gebruikt om de film op te nemen. Er zijn onder meer beelden van de Sint-Jan in Den Bosch te zien. Voor wie nog twijfelt wat te doen in het laatste weekend van juni: bekijk hier de video. Wedden dat je gaat?