Maria zingt in haar eigen kapel... als de Bosschenaren daar niet op afkomen...

DEN BOSCH - Een kathedraal als theater! In de Mariakapel van de Sint-Jan wordt deze maand toneel gespeeld. Het is een toepasselijke plek voor deze voorstelling die 'Maria' heet. Terwijl de Zoete Moeder van Den Bosch in de meimaand naar het hoofdaltaar van de kathedraal is verplaatst, spelen Bosschenaren in de kapel het levensverhaal van dit houten beeld dat al 800 jaar met de geschiedenis van Den Bosch is verbonden.

Op dinsdagavond, bij de eerste try-out, is het pikkedonker in de Sint-Jan. Het beetje licht dat door de gebrandschilderde ramen valt, toont een compleet lege kerk. Alleen bij de Mariakapel is het druk. Muzikanten repeteren nog even, technici sjouwen met spullen en de eerste bezoekers schuifelen naar binnen voor de eerste try-out van deze voorstelling van het Paleis voor Volksvlijt.





Henri Swinkels is al een poosje aanwezig. Veel mensen kennen hem als de Brabantse gedeputeerde voor cultuur maar nu zit hij hier om een andere reden. Henri schreef de tekst voor de voorstelling waarbij hij zich deels baseerde op het mirakelboek, een eeuwenoud boekwerk waarin de bijna vijfhonderd wonderen staan beschreven die aan het Bossche Mariabeeld worden toegeschreven.Swinkels: "Met haar wonderen ondersteunde ze de bouw van deze kathedraal. Bosschenaren die door Maria genezen werden, schonken vaak geld of andere kostbaarheden aan de Sint-Jan."Het Mariabeeld heeft een lange en onstuimige geschiedenis achter de rug. Er is in de loop van de eeuwen veel mee gebeurd. In de middeleeuwen stond het al bekend als een lelijk beeld. Dat was trouwens opzet, een Mariabeeld mocht geen al te wulpse uitstraling hebben. Later raakte Maria haar zoon - een los beeldje - kwijt, werden er stukken afgeschaafd en werd Maria - door de beeldenstorm - voor ruim een eeuw naar Brussel verbannen.Zangeres Anne-Marijn Smulders staat op het podium. Zij vertelt en zingt het verhaal. Ze heeft in Wenen en Sjanghai gewoond maar voelt zich een echte Bossche en heeft dus, ondanks een niet-religieuze pvoeding, wel een band met haar onderwerp. "We hebben drie onderwerpen uitgekozen. Dat mensen haar lelijk vonden, dat ze haar kind kwijtraakte én dat ze tussen vreemden terecht kwam. Dat zijn onderwerpen waar alle vrouwen wel iets mee hebben. In ons verhaal staat Maria zo voor al die andere vrouwen."Anne-Marijn zingt het verhaal in nog geen uur, begeleid door een viertal jazzy muzikanten die één keer zelfs een harmonium inzetten. Aan het eind zingt ze als Maria over haar bijzondere band met Den Bosch. Maria, ín de Sint-Jan over haar stad; daar moeten de Bosschenaren wel op afkomen!