Wonen boven een geldautomaat, wie durft? 'Gelukkig slapen we aan de andere kant'

Het pand in Vinkel is deels ingestort.

VINKEL - De Rabobank heeft besloten extra maatregelen te nemen tegen het groeiend aantal plofkraken op geldautomaten. In Brabant zijn er de afgelopen maanden kraken gepleegd in Reusel, Nuenen en Vinkel. Omwonenden reageren nuchter op de voorgestelde maatregelen.

Zo zijn er in Nederland al 35 automaten gesloten vanwege veiligheidsrisico’s. Voor de andere automaten heeft de Rabobank heeft onder meer beveiligers voorgesteld. “Ik verwacht niet dat er de hele dag erbij blijven staan”, vertelt een omwonende. “Het zou ook een extra slachtoffer kunnen kosten, als het brutale overvallers zijn.”



LEES OOK: Rabobank neemt maatregelen na gewelddadige plofkraken: 'Veiligheid omwonenden boven alles'



“Het lijkt me nogal een dure maatregel”, aldus een vrouw uit de buurt. “Zo kunnen ze niet elke automaat beveiligen, lijkt me.” Een andere man heeft er weinig vertrouwen in. ”Als ze binnen willen komen, dan komen ze toch wel binnen, die gasten.”



André van de Voort woont samen met zijn vrouw in Heeswijk-Dinther boven een geldautomaat van de Rabobank. "Gelukkig slapen we aan de andere kant," grapt André. "Maar het is goed dat ze maatregelen treffen. Ze moeten zorgen dat er 's nachts niets te halen valt."