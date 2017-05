'Met geluk' blijft het droog tijdens Dodenherdenking, Bevrijdingsdag wordt bewolkt

EINDHOVEN - Er wordt grijs en somber weer verwacht tijdens Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag. Waarschijnlijk wordt het precies zoals het al de hele meivakantie is geweest, verwachten de weerbureaus.

Donderdag is het 's ochtends even droog in het hele land. In de loop van de dag trekt er (mot)regen over het noorden van Nederland. Oorzaak is een 'rondtollend lagedrukgebied' boven Zuidwest-Duitsland, zegt MeteoGroup.



In Brabant blijft het tijdens de Dodenherdenking om acht uur ’s avonds 'met een beetje geluk droog'.



Bevrijdingsdag

Bevrijdingsdag is nog maar in grote lijnen te voorspellen. 's Middags is het op veel plaatsen droog, verwacht MeteoGroup.



"Het is een tamelijk bewolkte dag. Vooral de ochtend levert in de noord(oost)elijke provincies wellicht een drup op. Later op de dag geldt dat juist voor Limburg. Het wordt circa 11 tot 14 graden."



Een zomerse Bevrijdingsdag kunnen we dus gerust vergeten.