Oorlogsmonument onthuld voor vergeten verzetshelden uit de Biesbosch

WERKENDAM - Bij het Biesboschmuseum in Werkendam is woensdagmiddag een nieuw oorlogsmonument onthuld. Het monument is een eerbetoon aan de boeren uit de Biesbosch die in de oorlogsjaren veel verzetswerk hebben verricht, maar daar nooit erkenning voor hebben gekregen. Behalve bij het Biesboschmuseum in Werkendam, is woensdagavond een vergelijkbaar monument onthuld in Drimmelen.

Het moument bij het Biesboschmuseum en het monument in Drimmelen zijn geen monumenten om slachtoffers te herdenken, maar monumenten om vergeten helden te eren. De initiator voor de nieuwe monumenten is filmmaker Rinus Rasenberg, die in 2015 het verhaal van de liniecrossers liet zien in de film Biesbosch onder Vuur.



“De boeren hebben veel gevaarlijk werk gedaan. Met gevaar voor eigen leven hebben ze onderduikers opgevangen. Ze hebben gestrande Engelse piloten opgevangen en Joden en gaven ook nog eens Duitse krijgsgevangenen te eten.”



De natuur omhulde helden

Het monument bij het Biesboschmuseum werd onthuld door burgemeester Yves de Boer van die gemeente. Op beide monumenten staat de tekst: Dapper stilte, verscholen in groen. Laat eerbetoon, de natuur omhulde de helden.



Dat de boeren in tegenstelling tot de liniecrossers nauwelijks waardering hebben gekregen voor hun verzetswerk lag ook aan de boeren zelf. De boerenstand was zwijgzaam na de oorlog.