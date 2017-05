Levensgevaarlijke granaat na vakantie in Frankrijk in de auto meegenomen naar huis

BEEK EN DONK - Een 'levensgevaarlijke' granaat die op het strand in Frankrijk lag, heeft zijn weg naar Beek en Donk gevonden via de auto van een stel vakantiegangers uit het dorp. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het wapen woensdag veilig laten ontploffen.

De inwoners van Beek en Donk waren op vakantie geweest in Frankrijk. Op een strand vonden zij een oude granaat. Het wapen werd als souvenir zo'n zeshonderd kilometer vervoerd onder de stoel in de auto terug naar Nederland.



Politie bellen

Eenmaal thuis zei een kennis, die van de granaat had gehoord, dat de vinders de kleine bom maar beter achter in de tuin konden leggen. En dat zij de politie moesten bellen.



Gealarmeerde agenten schakelden de EOD in. De granaat stond volgens de politie op scherp en was 'echt levensgevaarlijk'. De EOD heeft de granaat in het buitengebied veilig laten ontploffen