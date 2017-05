DNA-spray moet voorkomen dat het gereedschap van de corsobouwers in Zundert wordt gejat

ZUNDERT - Om een eind te maken aan de vele inbraken in de corsotenten van Zundert, gaan de buurtschappen en de Stichting Bloemencorso Zundert al het gereedschap in alle tenten behandelen met DNA-spray. Op die manier krijgen alle hamers en tangen een unieke en onzichtbare DNA-code die diefstal moet tegengaan.

Al jarenlang zijn de corsotenten in Zundert en omgeving het doelwit van inbrekers en het aantal diefstallen neemt toe. Vorig seizoen werden de corsotenten van de buurtschappen Markt, Stuivezand en Rijsbergen nog getroffen.



Maatregelen tegen diefstal

“Om een eind te maken aan de inbreken hebben alle buurtschappen de koppen bij elkaar gestoken”, vertelt Ad Boemaars van het bloemencorso Zundert.



“Daar is uit voortgekomen dat iedereen gaat werken met de zogeheten SDNA-spray. De buurtschappen houden nauwkeurig bij wat ze aan gereedschap bezitten en als er straks iets weg is kan dat alleen maar een gemarkeerd stuk gereedschap zijn. Want alle stukken gereedschap zijn al, of worden nog behandeld met de onzichtbare spray.”



Onzichtbare spray

SDNA-spray wordt bijvoorbeeld ook toegepast door bedrijven als ProRail, die op die manier koperdiefstal langs het spoor onaantrekkelijk probeeert te maken. Een ander voordeel van het gebruik van de markeringsspray is de preventieve werking die ervan uitgaat.



Statistisch is bewezen dat bedrijven die bekendmaken dat hun materialen onzichtbaar zijn gemerkt ook minder in trek zijn bij criminelen.