Man die rookpot aanstak bij PSV-Ajax komt vrij

EINDHOVEN - De 35-jarige Eindhovenaar die een rookpot aanstak bij de wedstrijd PSV- Ajax komt vrij uit voorarrest. Hij mag zijn zaak in vrijheid afwachten.

Vorige week verlengde de rechtbank het voorarrest van de Eindhovenaar nog met twee weken, maar dat werd woensdag op persoonlijke gronden geschorst. Het Openbaar Ministerie bevestigt dit.



Pluimpje rook

De wedstrijd PSV-Ajax staat niet zozeer bekend om zijn uitslag, maar om de gigantische rookwolken die over de tribune trokken. De zwarte rook, veroorzaakt door dertien rookpotten, zorgde voor veel paniek. Zeker in het familievak dat precies midden in de rookpluimen zat.



De 35-jarige verdachte bekende dat hij een rookpot aanstak. Maar dan wel pas nadat de grote wolk al weg was. Volgens zijn advocaat is te zien dat er later nog een 'pluimpje rook' op de tribune was. Dit zou de verdachte op zijn geweten hebben.