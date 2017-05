Wandelaars redden vrouw uit het water in Den Bosch

DEN BOSCH - Een vrouw is woensdagavond in de rivier de Dommel beland. Dit gebeurde in Den Bosch aan de Sterrenbosweg, vlak naast de A2. Twee omstanders konden haar uit het water halen, ze zou in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht zijn.

Hoe de vrouw in het water terecht is gekomen is niet bekend. Volgens een omstander is ze in kritieke toestand met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Twee wandelaars zouden de vrouw, die niet bij kennis was, uit het water gehaald hebben. Een van de mannen sprong in het water, de ander hielp vanaf de kant.



Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De fiets van de vrouw zou op de kant gestaan hebben, deze is door de politie meegenomen.