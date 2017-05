Helmond Sport toont zijn jubileumshirt: rood met wit zoals in 1967

EINDHOVEN - 'Back to the roots', zo kondige Helmond Sport zijn nieuwe thuistenue voor het komende seizoen aan. Het nieuwe uiterlijk lijkt erg veel op het eerste tenue uit 1967.

Tot vorig seizoen speelden de heren van het voetbalteam in zwart en rood maar dat is nu dus anders. Vanaf komend seizoen voetballen ze in het rood met wit. Echt nieuw is het niet. In 1967 hadden ze ook deze kleuren.



Het heeft alles te maken met het vijftigjarig jubileum van de club. De club zegt met het nieuwe tenue terug te gaan naar de oprichting . Om de kleding helemaal af te maken is in de kraag 'Vijftig jaar onze club' verwerkt en in de sokken staat 1967.