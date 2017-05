Voormalig raadhuis wordt hotspot van het dorp

RUCHPEN - Het voormalig raadhuis uit 1850 in Ruchpen krijgt een compleet nieuwe bestemming. Het gebouw dat al sinds 2012 leegstaat, wordt een plek waar cultuur, eten en ambacht samenkomen.

Eigenaren Ton en Anja Jaspers zijn al lange tijd bezig om het raadhuis zowel van binnen als van buiten helemaal op knappen. Er staat nog veel op de lijst om te doen, maar toch gaan de deuren eind mei open.



Wat nog moet gebeuren is onder meer het dak, de goten en het schilderwerk.

Daarvoor zijn de twee een crowfunding begonnen. De teller staat nu op ruim 56.000 euro maar ze hopen 80.000 euro op te halen.



Hoe het eruit gaat zien

In het pand komen vier bedrijven. Restaurant Spijhuis Uit de Kunst, ijssalon Koud Kunstje en de twee bedrijven van Ton en Anja Jaspers. Ook willen ze twee studio's in het gebouw maken. Daar zouden straks kunstenaars en bezoekers kunnen overnachten.