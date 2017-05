Vijfjarige Glenn laat zijn buik rollen in Holland's Got Talent

ROSMALEN - Zijn opa kon het al, maar die liet het trucje alleen in familiekring zien. Vijfjarige Glenn van Haaster pakte het groter aan. Hij zeurde net zo lang tot zijn ouders hem opgaven voor de talentenshow Holland's Got Talent. De Rosmalense kleuter is daar vrijdag de jongste solodeelnemer ooit. En dat allemaal dankzij zijn rollende buikspieren.

Op de vraag of het moeilijk is, is Glenn heel duidelijk: ja! "Je moet een kuiltje maken in je buik en dan moet je het verder laten rollen," zegt de vijfjarige. Hij zag het eerst bij zijn opa en leerde daarna op vakantie in Spanje van een buikdanseres hoe het moest. En daarna was het vooral een kwestie van heel veel oefenen.



'Hij heeft weinig schaamte'

Voor de talentenshow van RTL laat Glenn zijn rollende buikspieren zien terwijl hij danst. Eerst gaat zijn colbertje uit, daarna ook nog zijn blouse.





"Hij is een kind dat graag in de schijnwerpers staat," zegt vader Johan van Haaster. "Als hij ergens muziek hoort gaat 'ie meteen dansen, dan heeft hij weinig schaamte en vooral veel zelfvertrouwen." De danspasjes haalt Glenn van internet, vooral van zijn grote voorbeeld Michael Jackson. "Hij heeft een goed ritmegevoel," weet zijn vader.Het was zijn eigen wens om mee te doen met Hollands's Got Talent benadrukken zijn ouders. "Hij bleef maar vragen, dus uiteindelijk hebben we hem maar opgegeven." Toch is Glenn er niet zo zeker van dat hij in de toekomst een sterdanser wordt. Want behalve Michael Jackson heeft hij nog een grote held: de Braziliaanse profvoetballer Neymar. "Eigenlijk wil ik net zoals Neymar worden en een beker winnen."