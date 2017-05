Singer-songwriter weet nu 'wat het is' met Tilburg en schrijft nieuwe ode aan stad

TILBURG - Hij schreef al eens 'Wat is het toch met Tilburg?' Daar heeft singer-songwriter Chris T. Rand nu een antwoord op. Zijn nieuwe lied 'Let's make this city great again', is een ode aan zijn stad Tilburg.

In de bijbehorende videoclip zien we bekende Tilburgse plaatsen zoals de Heuvel, het Koning Willem II Stadion en het Interpolis-gebouw.



Chris T. Rand schreef 'Wat is het toch met Tilburg?' toen hij nog niet in de textielstad woonde. Inmiddels is dit wel het geval 'en nu snap ik het', legt hij uit op zijn YouTube-account.





Het nieuwe nummer is volgens de singer-songwriter 'een oproep om de handen uit de mouwen te steken en niet toe te kijken en te wachten tot iemand een initiatief neemt'.Of de lovende woorden van koning Willem-Alexander op Koningsdag aanleiding zijn geweest om het nummer te schrijven is niet bekend, maar een echte Tilburger zou zomaar nóg trotser op zijn stad kunnen worden na het horen van dit nummer: "The times have changed, and people have moved on."