Auto belandt ondersteboven in sloot

NEERLOON - Een auto is donderdagmorgen ondersteboven in een sloot beland. Het ongeluk gebeurde op de Kalfsheuvel in Neerloon.

Volgens een omstander kon de bestuurder op eigen kracht de auto verlaten. Hij kwam met de schrik vrij.



Olielek

Vanuit de auto is olie in de sloot gelekt. Een bergingsbedrijf wordt ingeschakeld om het wrak uit de sloot te takelen. Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.