'Roosendaal kende gevaar overweg Wouw'

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal was gewaarschuwd voor een treinongeval, zoals dat vrijdag gebeurde bij de spoorwegovergang bij de Plantagebaan in Wouw. Dat meldt BN De Stem. In een verkeersonderzoek van de gemeente uit 2010 staat dat de 'huidige vormgeving van de kruising in combinatie met de ligging ten opzichte van de spoorwegovergang tot verkeersonveilige situaties kan leiden'.

Vrijdag ontspoorde bij Wouw de voorste wagon van een intercity na een botsing met een dieplader die op het spoor stond. De schade aan het spoor was zo groot dat er tot maandagochtend geen treinen konden rijden tussen Roosendaal en Bergen op Zoom.



'Gebeurt dagelijks'

De dieplader was onderweg naar het bedrijf Van der Veldt en had vermoedelijk moeite om de bocht te maken. Een woordvoerster van het bedrijf laat in de krant weten dat het 'dagelijks gebeurt' dat diepladers de bocht van de Plantagebaan naar de parallelweg die naar Van der Veldt leidt niet kunnen maken.



De Maatschappij Voor Beter OV wil dat er een verbod komt op bijzondere en zware voertuigen op spoorwegovergangen en heeft hierover een brief geschreven aan minister Melanie Schultz van Haegen.