Man mag even de cel uit om zijn drugslab te slopen

BREDA - Een verdachte uit Bergen op Zoom mag tijdelijk de cel uit om zijn voormalige drugslab te slopen. De voorwaarde is dat hij zich daarna weer netjes meldt voor zijn rechtszaak.

De verdachte (42) werd op 30 januari gearresteerd bij een inval in zijn huis aan de Fabritiusstraat, in de wijk Borgvliet in Bergen op Zoom. In het duivenhok achter zijn huis vonden agenten een drugslab.



Probleem

De advocaat van verdachte vertelde de rechtbank in Breda woensdag dat er een probleem is. De verdachte moet zijn huurhuis uit vanwege de drugsvondst. Maar hij moet van eigenaar Stadtlander het pand in de oorspronkelijke staat terug brengen.



De verdachte woont er al zestien jaar en heeft in al die jaren verbouwd en ook dat duivenhok gebouwd. Volgens de man moet dat gebouw helemaal weg maar hij wil dat zelf doen. Volgens zijn advocaat kost het een fortuin als een bedrijf dit doet. Op de zitting maakte de verdachte de inschatting dat sloop en aanpassing zo'n drie weken duren.



Terug de cel in

De officier van justitie toonde begrip voor de persoonlijke situatie van de man en verzette zich niet tegen de vrijlating. Maar ze kondigde wel aan dat er een hogere strafeis komt dan de paar maanden die hij nu in de cel heeft gezeten.



Op de zitting gisteren werd duidelijk wat er precies binnen is gevonden door de politie. Bijzondere vondst was een tabletteermachine die 3000 pillen per uur kon maken, volgens het OM.



Revolver

Er lagen ook stempels met het twitter-logo, pillen met rolex-opdruk en er stonden chemische stoffen, zoals aceton en zoutzuur. Er lag ook bijna vijf kilo mdma, het belangrijkste bestanddeel van xtc-pillen. Bovendien had de man 187 xtc-pillen, bijna 100 gram amfetamine en een revolver met munitie.



Over de bewoner werd bekend dat hij schulden heeft, zonder werk zit en gescheiden is. Volgens zijn advocaat had hij de tabletteermachine gekregen om te testen en is het nog maar de vraag of hij er zoveel pillen mee maakte. Volgens het OM maakte hij al sinds de zomer van 2016 pilletjes.



De rechtszaak is op 14 juli, na de sloop van het duivenhok annex drugslab.