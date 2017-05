Was het poging tot moord of niet? Mario Haazen hoort vandaag of hij de cel in moet

DEN BOSCH - Mario Haazen, de vader die een oud-tbs'er sloeg met een schop omdat deze achter zijn dochter aan zat, hoort donderdagmiddag zijn straf. Hij wordt verdacht van poging tot moord.

De dochter van Haazen dacht dat ze een leuk 17-jarig vriendje via Facebook had ontmoet, maar in werkelijkheid was het Jack S. Een oud-tb's'er van 47 jaar oud. "De vader kwam hem via een speurtocht op het spoor. Van de Hema kreeg hij zelfs de bewakingsbeelden. Op die beelden was te zien dat Jack S. cadeautjes voor zijn dochter kocht. Twee weken lang voerde hij een soort klopjacht naar deze man", zegt onze verslaggever Jos Verkuijlen.



Flinke hoofdwond

"Tijdens deze klopjacht belde Haazen telkens de politie. Ook in de hoop opgepakt worden", zegt Verkuijlen. "Dat gebeurde niet en uiteindelijk kwam hij Jack S. op straat tegen in Eindhoven. Haazen ging hem achterna met een schop, vooral om hem tegen te houden, maar hij sloeg hem toch echt een aantal keer." Jack S. hield er botbreuken en een flinke hoofdwond aan over.



Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot moord en wil dat hij zes jaar de cel in gaat. Dit zorgde in heel Nederland voor veel verontwaardiging. "Heel veel vaders kunnen dit gewoon begrijpen. Hij deed dit om zijn dochter te beschermen", zegt Jos Verkuijlen. "Dat zegt Haazen ook telkens in de rechtszaal. Hij belde vaak naar de politie om te zeggen dat Jack S. achter zijn dochter aanzat. Zelfs toen hij klaar stond met de schop belde hij nog. De politie kreeg toen vijf minuten de tijd, maar kwam niet."



Eigen rechter

Nederland kan het dan wel een goede daad vinden, maar de rechter gaat daar waarschijnlijk niet in mee. "Je mag in Nederland absoluut niet voor eigen rechter spelen. Dat is iets wat juist heel zwaar wordt meegewogen. We hebben onafhankelijke rechters die uitspraak doen in zo'n zaak.



De uitspraak is vanmiddag om 13:00 uur.