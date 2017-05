Spookrijdende dieven crashen tegen stroomkast

Het rolluik van de Primera was weggebroken en de ruit van de voordeur was geheel versplinterd. (foto FPMB / Marvin Doreleijers)

WAALWIJK - Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag gecrasht tegen een stroomkast op de Midden-Brabantweg bij Waalwijk. In de auto zaten drie verdachten van een inbraak bij de Primera-winkel aan de Sint Antoniusstraat. Die inbraak vond korte tijd voor de crash plaats.

De auto reed net weg bij de Primera toen de gewaarschuwde politie aankwam. Daarop ontstond een achtervolging, waarbij de inbrekers spookreden. Bij de Noorder Allee verloor de bestuurder de macht over het stuur en crashte de auto.



Verlichting uitgevallen

Omdat de stroomkast werd geraakt, viel de verlichting op de Midden-Brabantweg uit.



Twee verdachten werden aangehouden, een kon ontkomen ondanks de inzet van een politiehelikopter.



'Morgen weer open'

De Primera is vanwege de inbraak deze donderdag gesloten. "Maar we doen er alles aan om morgen weer open te zijn."



De pui van de winkel is door de inbrekers vernield, een rolluik is weggebroken en de voordeur van de zaak is geheel versplinterd.



'Je blijft van andermans spullen af!'

Vaste klanten leven mee met het winkelpersoneel, dat al eerder last had van inbrekers. "Ze moeten jullie wel hebben", verzucht Christa van Neijhof. "Een schrale troost dat ze de daders dit keer wel hebben."



"Sterkte en succes met het opruimen", wenst Ellen Rovers het Primera-personeel toe. "Wat een klotestreek, je blijft van andermans spullen af!"