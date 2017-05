Bommenexpert: 'Een drempel of hobbel had granaat in auto kunnen laten ontploffen'

BEEK EN DONK - Het vervoeren van de granaat vanuit Frankrijk naar Beek en Donk had zomaar verkeerd kunnen aflopen. Vakantiegangers uit het dorp namen het explosief in de auto mee naar huis, maar volgens explosievendeskundige Jan Savelkoels kon de granaat ieder moment ontploffen. “Een drempel of flinke hobbel had al voldoende kunnen zijn.”

Savelkoels werkte ruim dertig jaar voor de explosievenopruimingsdienst in België. Tegenwoordig is hij actief als projectleider bij ADEDE, een bedrijf, met een vestiging in Tilburg, dat gespecialiseerd is in de opsporing van oorlogsmunitie. Foute boel, dacht Savelkoels toen hij woensdag de foto zag van het gevonden explosief.



Volgens de bommenexpert gaat het om een projectiel uit de Tweede Wereldoorlog dat werd gebruikt voor de kustverdediging. De inwoners van Beek en Donk vonden de granaat op een strand in Frankrijk. Ze vervoerden het souvenir zo’n zeshonderd kilometer onder de stoel in de auto.

Zo goed als nieuw

“Dat is heel gevaarlijk. Munitie is gemaakt om te ontploffen, niet om te vervoeren of te demonteren. Daar verandert niets aan, ook niet na al die jaren. Bommen die uit die tijd worden gevonden zijn van binnen vaak nog zo goed als nieuw. De mechanische onderdelen werken nog”, vertelt Savelkoels.

Hoe oud of roestig de buitenkant van een explosief er ook uitziet, de binnenkant blijft levensgevaarlijk. “Het ontstekingsmechanisme blijft intact. Als de bom op scherp staat, en daar was hier sprake van, dan kan het meteen ontploffen. Een tikje met een hamer is genoeg. In de auto zou een drempel of flinke hobbel al voldoende kunnen zijn.”

Onwetendheid

“Het was niet alleen gevaarlijk voor de mensen in de auto, maar ook voor de omgeving”, vervolgt Savelkoels zijn verhaal. Hij verwacht dat de vakantiegangers hebben gehandeld uit onwetendheid, zoals dat vaker gebeurt als oude bommen worden gevonden.

“Als je iets vindt en je twijfelt of het een explosief is, ga daar dan wel vanuit en bel de politie. Beschouw het in de meest gevaarlijke situatie, dan kan er ook niks misgaan”, luidt het advies van Savelkoels.