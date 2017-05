Zorgen rondom aangekondigd technofestival in Breepark: 'Bavel wordt feestdorp'

BREDA - 24 uur per dag optredens, ruim 150 artiesten en zeker acht podia. Omwonenden van festivalterrein Breepark in Breda zijn bezorgd over de aankondiging van een nieuw driedaags technofestival: The Gathering. 'Bavel wordt een feestdorp.'

"We voelen ons overvallen door de aankondiging. Het voelt alsof het allemaal al vast staat", vertelt Toine van Es, voorzitter van Dorpsraad Bavel. De vergunning voor het festival is nog niet rond, toch is de online kaartverkoop al gestart.





Van Es is verbaasd over de omvang van het festival. De organisatie kondigde op Facebook aan honderdduizend bezoekers te verwachten. "Onze grootste zorg is geluidsoverlast. Bavel begint een feestdorp te worden, met de vele festivals op Breepark."

'Hoge hoed'

Dorspraad Bavel benadrukt 'zeker niet tegen festivals' te zijn. "Evenementen zijn absoluut welkom op Breepark, maar dit festival komt ineens uit de hoge hoed." Hij geeft aan in gesprek te zijn met de gemeente. Van Es wil de uitkomst van het gesprek van komende donderdag afwachten, voordat de dorpsraad verdere stappen onderneemt.



Het festival zou 22 tot en met 24 september moeten plaatsvinden. Over de line-up is nog weinig bekend. Op dit moment is de gemeente Breda bezig met het maken van een nieuw evenementenbeleid. De gemeente komt later met een reactie.