Man slaat in op bestuurder na aanrijding in Tilburg

TILBURG - Een 24-jarige Rotterdammer heeft woensdag rond vier uur ‘s middags op het Piusplein in Tilburg een 44-jarige automobilist geslagen na een aanrijding. De man is aangehouden.

De Rotterdammer liep met een vrouw, een familielid, over een voetgangersoversteekplaats op het Piusplein. Volgens de politie zag de 44-jarige automobilist uit Ouwerkerk het overstekende tweetal over het hoofd. Na de botsing viel de vrouw op de grond. Het is onbekend of ze gewond is.



De Rotterdammer vergat daarbij tot tien te tellen en begon de man, wiens autoraam openstond, te slaan terwijl hij nog in de auto zat. Omstanders wisten de dader te kalmeren. De man uit Rotterdam werd opgepakt, maar is later op de avond weer vrijgelaten.