Doe jij aangifte van online opliching? Vul de enquête in

EINDHOVEN - Geld uitgeven via internet is niet altijd veilig. Voor je het weet ben je honderden euro’s kwijt of zijn je creditcardgegevens doorverkocht.

In 2016 werden volgens het CBS in Brabant 3,8 procent van de inwoners slachtoffer van aankoopfraude. Omroep Brabant wil weten of - en op welke manier - jij wel eens bent opgelicht toen je iets kocht op internet.



In samenwerking met de NOS en de andere regionale omroepen onderzoeken we op wat voor manier en voor hoeveel geld mensen die online zijn opgelicht, zijn benadeeld.



Wel betaald maar geen pakketje ontvangen? Of ziet het product dat je hebt ontvangen er in werkelijkheid anders uit dan op de online afbeeldingen? Laat het ons weten.



We zijn ook benieuwd of het zin heeft om de politie in te schakelen bij internetoplichting. Vul dan onze enquête in!