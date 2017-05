'Even lekker rammen', binnenkort ontstressen in Tilburg door dingen kapot te slaan

TILBURG - Dingen kapot slaan om even te ontstressen en opgekropte woede kwijt te raken. Dat is het idee van Break Stuff. Tilburgers Erik van Ginkel en Daniël van Amelsvoort openen in juni hun pand aan het Koningsplein. Onze verslaggever Daisy Schalkens testte alvast uit of dat rammen nou echt zo enorm oplucht.

Een diepe zucht van opluchting ontsnapt uit m'n mond. Zwijgend kijk ik naar de wirwar aan plastic, koper en draden voor mij. Dat hoopje rommel was vijf minuten geleden nog een printer maar ik heb hem helemaal aan gort geslagen.



Bedenkers Erik van Ginkel en Daniël van Amelsvoort kwamen op het idee voor Break Stuff nadat ze dit soort concepten in het buitenland zagen. Van Ginkel: "Mensen vinden het leuk om dingen kapot te maken. Dit lucht enorm en het werkt bevrijdend. Thuis kan dat niet maar bij ons dadelijk wel."



Remmen los

En of het oplucht. Zodra mijn knuppel de printer voor het eerst raakt, spat de printer uit elkaar. Dat werkt motiverend. De remmen gaan los en die printer zal en moet kapot!



Het eindresultaat? Een printer die er niet meer uitziet als een printer en een hijgende en leeggeslagen verslaggever.Break Stuff komt aan het Koningsplein. Daar willen Van Ginkel en Van Amelsvoort in juni hun pand openen. Mensen kunnen dan pakketten kopen. Bijvoorbeeld het medium pakket. Dan mag je tien minuten in een kelderkamer alles kapot slaan wat daar staat.De jongens zorgen voor de spullen, jij voor een portie opgekropte woede.Theekopjes, vazen, televisies, printers, noem het maar op. Verschillende dingen kunnen dadelijk kapot worden geslagen. Die spullen komen van de kringloopwinkel. "Daar worden ze niet verkocht dus wij kunnen ze dan gebruiken", aldus Van Ginkel. "Alle spullen hier zijn kapot, worden niet verkocht of halen de winkel niet omdat er bijvoorbeeld een barstje in zit.