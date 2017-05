Wil jij ballet, paintballen, hockeyen of een huwelijksfeest in het PSV-stadion?

EINDHOVEN - Het 'heilige gras' in het Philips Stadion krijgt vrijdag 19 mei voor één dag een andere bestemming. Hoofdsponsor Energiedirect heeft een prijsvraag uitgeschreven. Iedereen met een origineel idee over wat er op het veld waar normaal gesproken PSV voetbalt zou moeten gebeuren, mocht die inzenden. Op de beste vijftien ideeën kan nu gestemd worden en het idee van de winnaar wordt gerealiseerd.

Tom van Gennip (24) uit Oss wil het veld graag gebruiken om het 50-jarig huwelijk van zijn opa en oma groots te vieren. "Dat is natuurlijk een bijzonder moment. Mijn opa en oma zijn al jaren groot PSV-fan en mijn opa is jarenlang seizoenkaarthouder geweest."



Puzzelen

Alex van Kessel (53) uit Heeswijk-Dinther heeft de grasmat nodig om daar de grootste legpuzzel ooit neer te leggen in Nederland. Puzzelen is een grote passie van hem, net als PSV.



Floor Scholder (8) uit Nuenen wil graag een grote balletvoorstelling houden in het Philips Stadion. "Vorig jaar hadden ik met dansschool Dede Dance een heel gaaf optreden, maar toen paste lang niet al het publiek op onze tribunes", legt ze uit. "Daarom zou het gaaf zijn als we het dunnetjes zouden kunnen overdoen in het Philips Stadion, zodat iedereen familie, vrienden en bekenden kan meenemen."

Luuk van Iersel (9) uit Rijen wil het gras in het Philips Stadion maaien om vervolgens zijn klas uit te nodigen voor een spetterend klassenfeest. Davey Gloudemans (22) uit Lieshout heeft de ambitie het record kratjes stapelen te verbreken. Daarvoor lijkt de thuishaven van de Eindhovense voetbalclub hem een geschikt podium. Jessy Jacobs (18) uit Eindhoven lijkt het wel wat om het veld om te toveren tot een groot zwemparadijs.



'Lach op gezicht kinderen toveren'

Jessy's plaatsgenoot Rob Bentink (29) zou het veld graag veranderen in een grote bioscoop waar mensen met een verstandelijke beperking een film kunnen kijken. "De laatste tijd zie ik veel tv-programma’s waar mensen iets voor elkaar doen. Het lijkt mij ook super om zoiets te kunnen waarmaken en mensen met een verstandelijke beperking dé dag van hun leven te bezorgen. Dat zou mij enorm trots maken."



Bianca van Bruinisse (38) uit Helmond wil de grasmat in het Philips Stadion gebruiken om er een springkussenfeest te organiseren voor kinderen die vaak in een ziekenhuis liggen. "Jaren geleden heb ik zelf meegemaakt hoe vervelend het is om ziek te zijn en met je gezondheid te stoeien", legt ze uit. "Ik weet wat het betekent om dan even aan iets leuks te denken in plaats van aan je gezondheid. Als ik hen kan helpen een lach op het gezicht van die kinderen te toveren, zou dat fantastisch zijn."



Relaxen voor leraren

Boxtelaar Pieter Boleij oppert een relaxplek voor leraren. "Als docent voor de klas staan, is zwaar en kan in sommige gevallen zijn tol eisen", legt hij uit. "Zo ook bij mij. Graag wil ik van deze kans gebruik maken om in een unieke omgeving al mijn collega’s van school een ultieme rustdag te geven."



Demi Heijmans (20) uit Son en Breugel hoopt op het veld van PSV een zeskamp te organiseren voor leerlingen van het speciaal onderwijs. "Op de school waar ik werk, zijn ontzettend veel leerlingen PSV-supporter", legt ze uit. 'Wat is er nu leuker dan hen een geweldige dag in het stadion van PSV te bezorgen?"



Romance

Eindhovenaar Peter van der Meijden (41) wil zijn vriendin een bijzonder moment bezorgen in het stadion. Hij zou graag met haar op het veld romantisch dineren: "Twee jaar geleden heb ik mijn vriendin gevraagd om met mij een halve seizoenkaart van PSV te nemen. Nu is ze niet meer weg te slaan uit het Philips Stadion. Daarom wil ik haar graag eens in het zonnetje zetten op het heilige gras."



Sarah Kivits (33) uit Den Bosch stelt voor het gras in het Philips Stadion eens niet gebruiken om op te voetballen, maar te hockeyen. Dat zou voor het eerst zijn in de geschiedenis. "Sinds ik verhuisd ben naar Den Bosch ben ik gestopt met hockeyen", legt ze uit. 'Gelukkig organiseert Basko in Veldhoven jaarlijks een familietoernooi. Daar kan ik nog steeds met mijn hockeyfamilie sporten. Basko zit in mijn hart en er zitten daar ook veel PSV-supporters. Zodoende kwam het idee van een toernooi bij PSV bij me op."



Karin Sanders (43) uit Gemonde wil de thuishaven van PSV omtoveren tot een feestterrein voor leerlingen van groep 8 van basisschool Sint-Lambertus. "Momenteel zijn wij bezig om samen met ouders een eindfeest voor alle kinderen uit groep 8 te organiseren", legt ze uit. "Wij dachten aan een feest met een beach-thema. Toen ik van deze wedstrijd hoorde, dacht ik: dat zou wel heel speciaal zijn, een beachparty op het veld van PSV."



Paintbal

Ivo ten Hof (19) uit Emmen wil het veld omtoveren tot een groot paintball-terrein, vol attributen en obstakels: "Wij gaan met vrienden regelmatig paintballen, maar zij hebben nog nooit kennisgemaakt met het prachtige Philips Stadion", legt hij uit. "Het lijkt mij ontzettend gaaf dit te combineren met een potje paintballen op het heilige gras van PSV."

Hans Wijsbek (39) uit Geldrop wil het veld gebruiken voor een onvergetelijk kinderfeestje voor zijn zoon Daan. "Het lijkt mij geweldig als hij op zijn achtste verjaardag de baas van het veld in het Philips Stadion mag zijn. Met zijn vrienden voetballen en zich even een échte PSV-speler wanen. Stiekem ben ik dan een beetje jaloers, maar ik weet zeker dat dit een verjaardag zou zijn die hij en zijn vrienden nooit meer vergeten."



Het idee dat tot en met woensdag 10 mei de meeste stemmen verzamelt, wint.