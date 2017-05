'Vergeet Disney!', Efteling is beste pretpark in Europa volgens Britse krant

KAATSHEUVEL - Dat een dagje weg naar Efteling helemaal niet vervelend is, dat wisten wij natuurlijk al lang. Maar ook in Groot Brittanië zijn ze daar nu van doordrongen. De Britse krant The Telegraph schreef namelijk een lovende artikel over het pretpark. “Vergeet Disney: dit is waarom de Efteling Europa’s beste pretpark voor jonge kinderen is”, kopt de krant deze week.

Langnek, het binnengluren bij de sprookjes in het Sprookjesbos en de ezel die muntjes ‘weggeeft’ zijn volgens de verslaggeefster dingen die je absoluut moet zien in het park. Het is plek die je oma zou kunnen hebben ontworpen, omschrijft ze de authentieke stijl.



Maar ook de poffertjes, Joris en de Draak en Holle Bolle Gijs, “de beste prullenbakken ooit!”, zijn pluspunten voor het park. Net als dat het park niet alleen leuk is voor jonge kinderen, maar met meerdere achtbanen ook voor andere kinderen een ontzettend leuk dagje uit is.



Toch heeft de journaliste wel ook nog een paar minpunten in het park ontdekt. “De Sprookjesboom is helaas alleen maar in het Nederlands.” Ook is ze niet helemaal te spreken over Monsieur Cannibale en Carnaval Festival. “Het zijn racistische karikaturen die niet in een pretpark thuishoren.”Na eerdere klachten over het vermeend racisme in de Efteling zei het park dat de attracties zijn gebaseerd op oude sprookjes en vertellingen uit een tijd met andere normen en waarden. “Het is de vraag in hoeverre je het 4,7 miljoen bezoekers allemaal naar de zin kunt maken, maar dat willen we wel proberen”, liet het park vorig jaar weten. Efteling is blij met de aandacht in de krant. “We zijn trots als er zo’n artikel over ons geschreven wordt in het buitenland”, laat de Efteling weten. Het park wil ook zeker aan de slag met de kritiek over dat veel dingen alleen in het Nederlands zijn. “Maar de Sprookjesboom zal niet ineens Engels praten! Wel zijn we bezig om online of met een app verhalen in andere talen te vertellen”, zegt de woordvoerder.