Olifantje Madiba viert haar eerste verjaardag

HILVARENBEEK - Precies een jaar geleden is de Afrikaanse olifant Punda in Safaripark Beekse Bergen bevallen van haar dochtertje Madiba. Na een recorddracht van 680 dagen kwam de kleine spruit ter aarde. Nu, 365 dagen en 400 kilo verder viert Madiba haar eerste verjaardag op het safaripark in Hilvarenbeek.

Het levendige, ondeugende olifantje krijgt op haar buitenverblijf een ‘piñata’ aangeboden. Deze is gemaakt door kinderen die in het vakantiepark verblijven en zal gevuld worden met bananen en andere lekkernijen. Jonge bezoekers mogen donderdagmiddag ook slingers voor Madiba in elkaar knutselen.



