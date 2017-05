Artemis gaat naar Londen met René van 't Hof in 'De Man die alles Weet'

DEN BOSCH - Theater Artemis uit Den Bosch gaat naar Londen met de voorstelling De Man die alles Weet. Onder de titel 'The Man who Knows it All' staat Artemis eind mei zeven keer in het Unicorntheatre in de Britse hoofdstad. Het Bossche gezelschap hoopt dat dit het begin is van meer buitenlandse speelbeurten met de voorstelling voor peuters die in Nederland heel veel succes had.

De 'Man die alles Weet' is een voorstelling gemaakt door Jetse Batelaan, de artistiek leider van Artemis. René van 't Hof is in de voorstelling een man die allles weet maar die het uiteindeljk af moet leggen tegen de nieuwsgierigheid van de kinderen uit het publiek. De voorstelling kreeg talrijke goede recensies en won in 2014 de theaterprijs De Zilveren Krekel.





Het Engelse Unicorntheatre had vanaf het begin al belangstelling voor 'De Man die alles Weet'. Door de drukke agenda van acteur René van 't Hof duurde het even voordat het plan kon worden gerealiseerd. Op 20 mei speelt Artemis een Engelstalige try-out van 'The Man who Knows it All' in Den Bosch.