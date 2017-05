Oorlogsverleden in Roosendaal: van bokslegende Ben Bril tot aanvoer Atlantikwall

ROOSENDAAL - Roosendaal wil waarschijnlijk niet herinnerd worden aan een zwarte bladzijde uit de Tweede Wereldoorlog die wel degelijk bestaat. Tuurlijk, Roosendaal werd zwaar getroffen door twee bombardementen, maar er was meer. Een werkkamp waar gevangenen onder barre omstandigheden werkten aan de Duitse tank verdedigingswerken rondom de stad.

Aan het einde van de oorlog in 1944 was er aan de Wouwseweg in Roosendaal in het gebouw van de Landbouwschool een zogehte 'Aussenkommando' van Kamp Vught. "Het was bar en boos", zegt historicus en Roosendaler John Braat.





In het werkkamp zaten 'bekende' gevangenen uit de Tweede Wereldoorlog. De Joods-Nederlandse bokslegende Ben Bril bijvoorbeeld. "Ben Bril zat met zijn gezin in het Roosendaalse werkkamp. Hij heeft er niet lang gezeten want hij was op 'doorreis' naar het concentratiekamp Bergen-Belsen. Het verhaal gaat wel dat Ben vaak een bewaker en klap heeft proberen te verkopen", zegt John Braat die meerdere boeken schreef over de oorlog en het verzet in Roosendaal.Naast Bril zat ook Waldemar Nods alias Sonny Boy in Roosendaal gevangen. Van Sonny Boy is een boek verschenen van Annejet van der Zijl later werd er een film over het leven van Sonny gemaakt. "Sonny was van Surinaamse afkomst. Dat moet, zeker in die tijd, vrij apart zijn geweest in Roosendaal."Roosendaal heeft een groot internationaal treinstation. "Zeker tijdens de oorlog was het station een zeer strategisch gelegen treinstation. Er gingen honderden treinen per week uit Duitsland via Roosendaal naar de Atlantikwall in Frankrijk. Daarnaast gingen er heel veel Joden via Roosendaal naar de Duitse concentratiekampen. Een triest feit maar Roosendaal heeft mede daardoor wel een heel rijk oorlogsverleden", besluit John Braat.