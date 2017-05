Auto schiet onder vrachtwagen op A16: 'Bestuurder komt goed weg'

BREDA - Een automobilist op A16 bij Breda heeft donderdagmiddag veel geluk gehad toen hij met zijn auto onder een vrachtwagen terechtkwam. De voorkant van de auto lag volledig in de kreukels, maar de bestuurder kon zelf uit de auto komen. "De automobilist is goed weggekomen", zegt een woordvoerder van de politie.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. Wel is goed te zien dat de auto onder een trailer van een vrachtwagen is geschoven. De motorkap van de auto ligt er af, de voorruit zit helemaal in elkaar en ook een deel van het dak is gedeukt.



De schade is het ergst aan de bijrijderskant, maar daar zat op het moment van het ongeluk niemand. De bestuurder is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.Het verkeer richting België had een tijd last van het ongeluk, omdat één rijstrook was afgesloten. Om vier uur ging die weer open.