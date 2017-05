1000 kilo APAA gevonden in kelderbox in Best, drugsverdachte opgepakt

BEST - De politie heeft woensdagmiddag zo'n duizend kilo APAA aangetroffen in een kelderbox op een bedrijventerrein in Best. Een 58-jarige man uit Helmond die de box huurde, is aangehouden op verdenking van drugsproductie.

APAA wordt gebruikt voor het maken van BMK, een grondstof voor de productie van amfetaminen. De politie kreeg informatie binnen dat de grote partij APAA werd geleverd bij het bedrijventerrein aan de Tongelreep en startte direct een onderzoek.