Op het bankje zitten waar Frits Philips met een kopje thee van de azalea's genoot

EINDHOVEN - Wandelen door het beroemde azalealaantje van Frits Philips, een kijkje nemen bij het jachthuis en de grote visvijver bewonderen. Landgoed De Wielewaal is tot 21 mei open voor publiek. Voor de allerlaatste keer, want het landgoed heeft binnenkort een nieuwe eigenaar. Na 21 mei gaan de poorten weer op slot.

Met een golfkarretje worden de bezoekers over het landgoed gereden. Natuurlijk langs de jachthut, een cadeautje van de Scandinavische Philips-afdeling.



En ook de visvijver van meer dan honderd jaar oud maakt deel uit van de tour. Hier heeft Frits Philips nog geschaatst met zijn kinderen. “Er ligt hier honderd jaar oude Philips-historie”, vertelt Maarten Strijbosch van evenementenbureau No Xcuse.Hét hoogtepunt van de rondleiding is natuurlijk het bekende azalealaantje. Elke dag zat Frits Philips hier op een bankje om de prachtige planten te bewonderen. Strijbosch: “Mét een kopje thee, dat liet hij brengen vanuit het woonhuis.” De huidige eigenaar is dat nog nooit gelukt, vertelt Strijbosch. “Als hij eindelijk zit, is de thee koud. Het is nogal een stuk lopen vanaf de woning.”Volgens Strijbosch is het een unieke kans om het landgoed te bezoeken. De kans is groot dat dit na 21 mei niet meer gaat gebeuren. “De nieuwe eigenaar zal er weer een écht privé-landgoed van maken, het wordt geen publieke plek.” Lachend: “Maar het bankje bij de azalea’s blijft altijd van Frits!”