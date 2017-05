Tot Ooit? Oud-Ooiters gekwetst: 'Land van Ooit Festival kan Ooit-gevoel niet evenaren'

DRUNEN - Kinderthemapark Het Land van Ooit in Drunen is al jaren failliet. In Amsterdam worden deze zomer personages als Sap en Kloontje het Reuzenkind weer tot leven gewekt op een festival, maar dit is tegen het zere been van sommige oud-medewerkers.

"Het Land van Ooit keert terug", zo valt te lezen in een ronkende aankondiging op de website van Het Land van Ooit Festival 2017 dat op 12 augustus wordt georganiseerd op een sportpark in Amsterdam. Het programma belooft jeugdsentiment met acts van Peter Jan Rens en Jody Bernal.



Er zouden ook acts van Kloontje het Reuzenkind en Sap de Aardwortel te bewonderen zijn. Oud-medewerkers van het park (Ooiters) die na tien jaar nog steeds contact hebben met elkaar, zien dit met lede ogen aan.



'Deed zeer'

Gwen Talsma-Viset, Ooiter van 1999 tot het einde in 2007, hoorde over het Amsterdamse festival en kreeg er een onpasselijk gevoel bij: "Ik dacht dat ik het wel had afgesloten, maar dit deed gewoon zeer. Als daar Ooit-karakters rond gaan lopen, weten ze dan wel wie ze spelen?"



Talsma-Viset klom in de pen en deelde haar gevoel met andere Ooiters op Facebook. "Veel mensen denken er zo over. Het was de baan van mijn leven, het was zo bijzonder wat we met zijn allen hebben meegemaakt. Dat kun je niet zomaar in Amsterdam nadoen."





Het faillissement van het Land van Ooit in 2007 maakte diepe indruk op de honderden medewerkers en acteurs die met veel plezier jarenlang voor het park werkten."Ik had er honderd willen worden, onbetaald!" Jonkvrouwe Rijk in Jaren Jeanne van Alphen is nog doordrenkt van het Ooit-gevoel. Als de dag van gisteren herinnert ze zich het laatste moment van het theaterpark nog: "We stonden in een kring en hielden elkaar vast. De allerlaatste gasten hebben we zingend tot de poort mee naar buiten begeleid. Het was alles voor de gasten, een sfeer die ik in geen andere baan heb gezien."Een gevoel dat je niet zomaar kunt vertalen naar een Amsterdams festival, vindt Van Alphen. "Dat kan natuurlijk nooit hetzelfde worden.""Het zou zelfs een parodie worden", vreest Erwin Dekker. Hij was één van de circa honderd vertolkers van Jean d’Orange, de ijdele jonker in het oranje. Dekker ziet het niet graag gebeuren dat iemand zonder ervaring als Jean d'Orange de rol zou vertolken op een festival in Amsterdam.Toch ziet de acteur het festival niet als een beledigende kopie. "Ik heb het bekeken, voor mij staat het festival meer synoniem aan jeugdsentiment. Ik zag wat namen van Het Land van Ooit voorbijkomen, maar volgens mij is dat niet het belangrijkste van de line-up."Festivalorganisator Thom Lammerts zegt op Omroep Brabant Radio zelfs graag contact te willen met de Ooiters. "Alle tips zijn natuurlijk welkom."Lammerts wil de oud-medewerkers graag uitnodigen om te komen kijken in Amsterdam en belooft op de zender gratis kaartjes voor de Ooiters.