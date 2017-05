Willem II deed wat Olympique Lyon, PSV en Feyenoord niet voor elkaar kregen in Amsterdam

TILBURG - Ajax won woensdagavond in de Europa League met 4-1 van Olympique Lyon. Daarmee kwam de Franse club in één rijtje met clubs als Schalke 04, PSV en Feyenoord. Willem II ontbreekt, dat laat het met een knipoog weten.

Ajax maakte in de Europa League indruk door de eerste halve finale met 4-1 te winnen van Lyon, dat eerder dit seizoen in Europees verband over twee wedstrijden nog met 2-11 te sterk was voor AZ.



Willem II haakte op Twitter in op de zege van de Amsterdammers, de Tricolores vroegen naar de overeenkomst tussen Schalke 04, PSV, Celta de Vigo, Feyenoord, Olympique Lyon en Willem II. "Die is er niet. Wij wonnen dit seizoen wél in de Arena", was het antwoord dat de club zelf meteen gaf, met een knipoog erbij.



Willem II won dit seizoen op 16 augustus in competitieverband van Ajax (1-2), ruim een maand later ging het in Amsterdam in de KNVB Beker hard onderuit (5-0).Sommige PSV-fans reageerden lichtelijk geïrriteerd op het bericht van Willem II. PSV had, in tegenstelling tot de Tilburgse club, dit voetbaljaar namelijk niet verloren in de Arena. En met het winnen van de Johan Cruijff Schaal op 31 juli won PSV wel degelijk in de Arena dit seizoen, zo lieten meerdere mensen weten.