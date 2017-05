Twee minuten stilte voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog

MADE - Precies om acht uur stond heel Nederland even stil om de doden te herdenken die gevallen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. In de gemeente Drimmelen werd de officiële herdenking gevolgd door het project Vluchtweg dat inwoners wil laten voelen hoe het is om te moeten vluchten voor oorlogsgeweld.

Omroep Brabant volgde de officiële herdenking in Made, waar het gemeentehuis van Drimmelen staat. Ongeveer 150 mensen woonden de herdenking bij. De livestream begon even voor acht uur. De ceremonie kan hier worden teruggekeken.



Na de herdenking gingen de deelnemers naar Wagenberg voor het project Vluchtweg. Als je moet vluchten, waar moet je dan naartoe? Wat mag er nog mee? Dat zijn vragen die daarbij centraal stonden.Zeker honderd inwoners, muzikanten, acteurs, filmers en andere regionale talenten zijn hiervoor achter de schermen al weken in de weer. Vluchtweg is een verhaal over vluchten, helpers en verraders. Vanuit alle kernen komen inwoners samen. Zij komen bijeen in een loods in Wagenberg, waar de voorstelling begint met film, toneel en Nederlandstalige popmuziek.