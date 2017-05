Zes dagen meekijken op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught: 'Te streng of te soft?'

VUGHT - Documentairemaker Willem de Haan mocht zes dagen meelopen op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. In het VPRO-radioprogramma Argos doet hij zaterdag verslag van zijn bevindingen. De afgelopen jaren was er regelmatig kritiek op de afdeling. Het regime zou veel te streng zijn en zowel Openbaar Ministerie als gedetineerden wilden aanpassingen.

Na jaren wachten lukte het De Haan eind maart eindelijk: hij mocht zes dagen meekijken op de terroristenafdeling. Het resultaat van zijn bezoek is te horen in een tweeluik in het radioprogramma Argos. “Het eerste deel gaat over de vraag of het regime echt zo streng is”, vertelt De Haan. “In deel twee staat het deradicaliseren centraal. Want hoe doe je dat?”



Streng regime

Om een antwoord te vinden op die laatste vraag, voerde De Haan gesprekken met de directeur van de afdeling, een imam en psychologen. “Hoe je deze mensen van hun denkbeelden af helpt, dat is echt een moeilijke opdracht”, zegt de documentairemaker. “De vraag daarbij is ook of het verstandig is om mensen met deze denkbeelden bij elkaar op te sluiten.”



De kritiek op het regime van de terroristenafdeling, herkent De Haan wel. “De gevangenen zitten er lang en er is echt niks te doen. Positief is dat personeel en directie dat wel willen veranderen.”



Politiek gevoelig

Een van de aanpassingen heeft te maken met het visiteren. Gevangenen op de terroristenafdeling in Vught werden na contact met de buitenwereld volledig fysiek onderzocht. Dat zorgde ervoor dat zij niet naar hun eigen rechtszaken gingen en zo min mogelijk contact met anderen hadden. “Mogelijk wordt dit vervangen door een bodyscan”, aldus De Haan.



Maar een dergelijk besluit ligt wel gevoelig en de minister staat hierin onder druk. Want de samenleving vindt dat met deze gedetineerden niet te soft moet worden omgegaan. De Haan: “In de eerste jaren was het regime echt veel te streng, dat kantelt nu wel. Ook met deze gevangenen moet fatsoenlijk worden omgegaan.”



Het eerste deel van de documentaire is zaterdag 6 mei vanaf 14.00 uur te horen op Radio 1, een week later volgt het tweede deel.