Monument voor 22 omgekomen studenten Tilburg University

TILBURG - Op de Tilburg University is donderdagmiddag een monument onthuld voor 22 studenten die omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een bijzondere dag, vooral voor de nabestaanden.

Een van die nabestaanden is Marie-Collette van Spaendonck. Haar vader Frans overleed aan het eind van de oorlog in kamp Buchenwald.



Hoewel ze haar vader zelf nooit heeft gekend is ze heel trots op hem. "Hij zat in het verzet, toen hij ondergedoken zat is hij verraden en opgepakt. Normaal zou zijn verhaal onder een dikke laag stof blijven liggen, door dit monument wordt het aan het licht gebracht."



Digitaal monument

Behalve een gedenkwand waarop foto's van de studenten staan en kaarsen zijn neergezet heeft Tilburg University ook een digitaal monument gelanceerd. Daar staan brieven van medewerkers en studenten van nu aan de studenten die de oorlog niet overleefden.



Het moet ook dienen als discussieplatform over de keuzes en dillema's waar de studenten in de oorlog mee te maken hadden.



Er was vroeger al een monument voor de omgekomen studenten maar onderzoek wees uit dat dat onvolledig was. Er kwam nieuw onderzoek en dat leverde een schat aan informatie op.