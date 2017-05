Robots helpen chirurgen bij operaties: sneller, beter en preciezer

EINDHOVEN - De Technische Universiteit in Eindhoven lijkt wereldwijd het epicentrum als het gaat om robotica. Zeg maar het inzetten van robots om werkzaamheden sneller, beter en preciezer te kunnen uitvoeren.

Maarten Steinbuch is hoogleraar systeem- en regeltechniek aan de Technische Universiteit Eindhoven. Op verzoek van een aantal chirurgen werkte hij de afgelopen periode mee aan de ontwikkeling van drie robots die ingezet worden bij operaties: de Preceves, Microsure en de Robosculpt. “We hebben in Eindhoven de kennis en de kunde om de robots zo te laten werken dat het werk van een chirurg er beter van wordt”, vertelt Steinbuch in het tv-programma Booming Brabant.



Superhand

Het verst in de ontwikkeling is de Preceves die wordt ingezet bij de oogchirurgie. "De robot maakt het mogelijk om heel precieze operaties uit te voeren aan het netvlies. Chirurgen doen dat nu met de hand, maar trillen soms met hun hand. Dat is niet te voorkomen, de nauwkeurigheid van de hand is beperkt”, vertelt Steinbuch.



“Met de robot krijgt de chirurg de beschikking over een superhand die hij met een joystick bedient. De robot trilt niet en kan nóg nauwkeuriger werken.” Oxford University is de eerste die de robot Preceves heeft aangeschaft. In de testfase zijn inmiddels negen patiënten met succes aan hun netvlies geopereerd.



Test op mensen

Over niet al te lange tijd profiteren ook de vaat- en botchirurgen van nieuwe technologie die met hulp uit Eindhoven is ontwikkeld. De Microsure wordt in de nabije toekomst ingezet bij de vaatchirurgie. “Daarbij worden, bijvoorbeeld bij een borstreconstructie vaten met een doorsnee van 2 millimeter aan elkaar gezet met ongeveer zes hechtingen. Nu opereert een chirurg nog via een microscoop. Een uiterst precies werk, want hij mag geen fout maken. Een lekkage is funest. Komende zomer wordt deze robot voor het eerst op mensen getest.”



Het is de bedoeling dat de derde robot, de Robosculpt, wordt gebruikt bij botoperaties voor gehoorimplantaten en kanker in het hoofd. Steinbuch: “Ook hier is precisie van groot belang. Het raken van één zenuw kan al een verlamming in het gezicht tot gevolg hebben. Door het gebruiken ct-beelden kan de robot onder regie van een arts deze complicaties voorkomen.”



