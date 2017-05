Deurne trekt (nog een keer) aan de bel over veiligheid op spoor

DEURNE - Deurne is er niet gerust op. Een ongeluk op een spoorwegovergang in Deurne had veel ernstiger af kunnen lopen. Daarom moet het aantal goederentreinen omlaag, vindt burgemeester Hilko Mak.

"Gelukkig zijn er bij deze aanrijding geen gewonden gevallen", schrijft Mak over het ongeluk in Deurne in een brief aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur.



"In een aantal wagons werden gevaarlijke stoffen vervoerd. Tot onze opluchting zijn er geen lekkages ontstaan als gevolg van de aanrijding. Hier was wel vrees voor bij de hulpdiensten en ook bij onze inwoners."



LEES OOK: 'Cabine uit en lopen!' Bestuurder graafmachine met schrik vrij na botsing met trein



Brabantroute

De gemeente vraagt Dijksma om naar de veiligheid op de Brabantroute te kijken. Over deze route rijden veel meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen dan afgesproken. Dat komt door werkzaamheden op de Betuweroute. Op veel plaatsen in Brabant loopt de alternatieve goederenroute dwars door bewoond gebied en soms vlak langs huizen.



LEES OOK: Provincies en gemeenten willen weten wat er precies in giftreinen zit



Een spoortunnel aan de Binderendreef is in Deurne dan ook zeer gewenst, vindt de burgemeester. Er zijn in Deurne geen ongelijkvloerse kruisingen met het spoor. Verkeer kan bij een ongeluk dus niet uitwijken. Mak vraagt Dijksma daarom ook of zij wil zorgen dat de aanleg van de tunnel geen vertraging oploopt.



Onderzoek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat een breed onderzoek doen naar de veiligheid van spoorwegovergangen in Nederland, zo werd al bekend. Aanleiding voor dit onderzoek is onder meer het ongeluk in Deurne.