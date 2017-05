NAC-fans komen met eigen supportershandleiding: 'Niet te veel springen, pas op voor scheurtjes'

BREDA - Ajax won donderdagavond de eerste halve finale in de Europa League met 4-1 van Olympique Lyon. De spelers bedankten na afloop het aanwezige publiek. De fans waren duidelijk aanwezig, want voor aanvang had een groep supporters via een handleiding al om steun gevraagd. Fans van NAC reageren op internet met een eigen variant.

Op de handleiding die bij het stadion van Ajax hing, werd aangegeven dat er een gekkenhuis verwacht werd op de tribune. "Bij balbezit van Lyon fluiten wij massaal Lyon uit" en "Als het uitpubliek zingt, zingen wij harder", stond er in de oproep die gericht was aan de Ajacieden die de wedstrijd bezochten.



B-SideRats! reageert ludiek met een eigen versie. "Als het uitpubliek zingt hoor je ze waarschijnlijk niet, want ze komen meestal maar met een stuk of tien", schrijft de supportersgroep op de alternatieve poster. Verwachtingen zijn er niet in Breda, maar 'er is wel bier'.



De Amsterdammers riepen de fans op om 'ongeacht de stand' negentig minuten lang achter de club en spelers te blijven staan. Bij NAC is daar wel een uitzondering op. "Ongeacht de stand blijven we negentig minuten lang achter NAC staan. Tenzij je bier op is, dan moet je natuurlijk gewoon naar de bar."Bij de oproep om het Rat Verlegh Stadion te laten kolken geeft men aan dat de NAC-fans niet te veel moeten springen omdat het stadion scheurtjes kan bevatten