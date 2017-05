Isabel moet in Holland's Got Talent deodorantgrap van Gordon pareren: 'Geen idee hoe ik overkom'

DEN BOSCH - "Heeft er iemand deo bij zich?", Gordon lacht. Hij maakt de grap terwijl hij vlakbij Isabel Nolte op het podium staat met zijn neus vlakbij haar oksel. Tijdens de opnames van Holland's Got Talent wist Nolte het jurylid letterlijk aan haar zijde te krijgen. Een kort fragment daarvan was vorige week al te zien. Het volledige optreden van Nolte volgt vrijdag: "Spannend!"

Hoewel de opnames er opzitten, is het ook voor Nolte zelf nog de vraag hoe haar optreden op tv overkomt. "Op zo'n draaidag gaat alles toch een beetje langs je heen. Ik weet niet meer precies wat ik allemaal heb gezegd."Hoe de Bossche zangeres reageerde op de deo-grap van Gordon weet ze ook niet meer precies. Lachend: "Volgens mij dacht ik: je stinkt niet Gordon. Je hebt geen deo nodig. Dus misschien kom ik wel over als iemand die geen grappen snapt."Het was niet de eerste keer dat Nolte zich in de arena der talentenjachten stortte. In haar geboorteland Duitsland deed ze jaren geleden mee aan X Factor. En in Nederland was ze te zien in seizoen 4 van The Voice of Holland. Daarin schopte ze het tot 'the battles'.Hoe succesvol haar meeste recente talentenjacht-avontuur was, mag de deelneemster nog niet verklappen. Dat ze Gordon het podium wist op te lokken, is wél al bekend. "Ik heb een Nederlandstalig liedje een nieuwe tekst gegeven. Ik hoopte dat Gordon het podium op zou komen, terwijl ik het zong. Johnny de Mol was mijn backup, die zou het doen als Gordon niet wilde."Maar natuurlijk wilde hij wél. "We houden samen mijn gitaar vast, hij deed pantomime bij mijn tekst en hij heeft ook gezongen." Of dat bijdroeg aan succes, mag Nolte nog niet zeggen. Deo voor angstzweet heeft de zangeres vrijdagavond in elk geval niet nodig, ze kent de afloop al. "Maar ik vind het wel spannend!"Spannend is het ook voor de kleuter Glenn uit Rosmalen. Ook hij zit in de show die deze week wordt uitgezonden. Hij toont een opvallend talent: hij laat zijn buik rollen