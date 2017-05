Auto's bekrast en wethouder bedreigd in Helmond: 'Dit soort acties niet accepteren'

HELMOND - De Helmondse wethouder Frans Stienen is donderdag bedreigd door een vrouw die waarschijnlijk ook zijn auto heeft bekrast. De afgelopen maanden was het sowieso raak in Helmond: vier keer werden er op een auto van een wethouder krassen gemaakt.

De burgemeester en wethouders in Helmond mogen als enige hun auto neerzetten in de vakken naast hun kantoor. En dat maakt de voertuigen een gemakkelijk doelwit voor wie het op het stadsbestuur heeft gemunt, zo meldt het ED.



Boos op de gemeente

De auto van Stienen werd twee keer bekrast, ook wethouders Margreet de Leeuw en Erik de Vries waren twee keer het doelwit. Bij de laatste vernieling werd een vrouw betrapt. “Ze is boos op de gemeente”, aldus Stienen.



Wethouder Stienen liep de vrouw donderdag tegen het lijf voor de ingang van het kantoor. Er volgde een woordenwisseling. Stienen gaat aangifte doen van bedreiging. “Het is niet zo dat ik me onveilig voelde, maar de politie wil een dossier opbouwen. Ik vind dat we dit soort acties niet moeten accepteren."