Jelle Klaasen over twee weken onder het mes: 'Door blessure is het vertrouwen een stuk minder'

ALPHEN - Jelle Klaasen gaat over twee weken onder het mes. De darter kampt al maanden met een polsblessure. Het hinderde hem niet alleen in zijn spel, door zijn blessure stond hij de afgelopen tijd ook met minder vertrouwen op het podium.

"Het gaat op zich niet heel slecht", zegt Klaasen in gesprek met RTL7. "Als ik niet train, voel ik er ook vrij weinig van."



Wat precies het probleem is? “Je hebt ook een meniscus in je pols, die is beschadigd. Die gaan ze tijdens de operatie herstellen, dan moet dat weer goed zijn. Ik heb ook een peesontsteking, dat komt gewoon van elf jaar veel gooien. Ik heb ook een worp die vrij hard is, mijn pols klapt heel erg dubbel.”



'Geen supergrote operatie'

Over twee weken gaat Klaasen onder het mes. "Het is geen supergrote operatie, de hersteltijd is ook niet superlang. Dus het is niet heel erg. Ik denk dat ik twee weekjes moet herstellen."



De blessure had invloed op de prestaties van Klaasen in de Premier League, maar hij wil het zelf niet groter maken dan het is. "Dat is de periode waarin ik er het meeste last heb gehad. Maar als ik naar de laatste maanden kijk, heeft het me qua resultaten niet in de weg gezeten. Ik merk wel dat het vertrouwen een stuk minder is. Ik ben minder constant, maar ik mag ondanks mijn blessure niet klagen."



'Frustrerend'

Klaasen noemde zijn blessure tijdens de Premier League 'frustrerend'. "Als ik een wedstrijd gooi kan ik vier, vijf of zes legs voluit gaan en daarna merk ik dat mijn pols moe begint te worden."