Zijn dit de danspasjes van OG3NE op het Songfestival? Hopelijk niet...

KIEV - Precies een week voordat OG3NE in Kiev 'voor het echie' het podium op gaat, was het zweten geblazen voor de meiden. In joggingbroeken en en comfortabele shirts schaafden zij flink aan hun choreografie.

In een filmpje dat AVROTROS donderdag online zette, is te zien hoe de zusjes Lisa, Amy en Shelly aan de slag zijn met hun choreografe. Het ene moment zitten ze op de grond voor driftig overleg, het volgende moment hanteren ze vol overgave hun onzichtbare microfoons.Als het einde van het liedje nadert, worden de dansbewegingen uitbundiger. De benen gaan fanatiek van links naar rechts. Dan volgt er iets wat een hiphopvariant van huppelen lijkt.Hoe zulke moves er uitzien als ze worden uitgevoerd in strakke glitterjurken , zullen we wellicht nooit weten. Want halen de uitbundige bewegingen de halve finale van het Songfestival? Vooral Shelley kan haar lach na afloop van de danspartij niet bedwingen. "Dit wordt 'm!"