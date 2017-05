Man randde twee jongens aan in café en krijgt 80 uur werkstraf

HELMOND - Een 40-jarige man uit Helmond is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur voor aanranding van twee jongens. Ook legde de rechtbank in Den Bosch de Helmonder een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand op voor de aanrandingen.

De man was in september 2015 tijdens de kermis aan het werk in een café in Lierop. Hij greep een jongen bij zijn pols en trok hem naar zich toe. Hij wreef het slachtoffer over zijn tepels en pakte hem bij zijn geslachtsdeel.



Weinig bewuste herinneringen

In 2010 volgde de verdachte een jongen naar het toilet tijdens een feest van een voetbalclub in Mierlo. Plotseling pakte hij het geslachtsdeel van de jongen vast. De man werd ook nog verdacht van een aanranding in 2012. Hier werd de Helmonder niet voor veroordeeld omdat de jongen weinig bewuste herinneringen heeft en niet heeft gezien wie de dader was.



De rechter oordeelde dat de verdachte de normale en gezonde seksuele ontwikkeling van twee jongen heeft doorkruist. Hoewel het kleine voorvallen leken, hebben de gebeurtenissen een grote impact op de twee slachtoffers.



Niet erg weerbaar

De verdachte heeft zijn eigen seksuele gevoelens vooropgesteld. De Helmonder had moeten weten dat de slachtoffers niet erg weerbaar waren. Dat rekent de rechtbank hem zwaar aan.