Volg hier LIVE de wedstrijd van Michael van Gerwen tegen Phil Taylor

SHEFFIELD - Michael van Gerwen kan zich donderdagavond verzekeren van de koppositie in de Premier League Darts. De regerend wereldkampioen is bij een gelijkspel tegen Phil Taylor zeker van de eerste plaats. Tussenstand: 2-6 voor Taylor.

Vanaf 25 mist Van Gerwen weer twee pijlen op zijn dubbel. Taylor gooit negentig uit met twee pijlen en vergtoot het gat naar 2-5. De volgende leg pakt Taylor ook, zijn vijfde op rij.



2-4

Taylor begint met een break aan de wedstrijd, hij komt meteen op een 0-1 voorsprong. Van Gerwen kreeg drie kansen om de eerste leg te pakken, maar drie keer ging de pijl niet in een dubbel. Taylor gooide zijn vierde pijl op een dubbel raak. Lang kan hij niet genieten van de voorsprong, Van Gerwen pakt meteen een leg terug.



Van Gerwen is de eerste die zijn eigen leg weet te houden, hij komt op 2-1. Taylor komt op 2-2 via een dubbele dubbel. Vanaf 96 gooit hij na een enkele twintig eerst dubbel achttien, daarna pakt hij de leg via dubbel twintig. Na een misser van Mighty Mike pakt Taylor weer een break: 2-3. Taylor weet zijn eigen leg daarna weer te houden, waardoor hij op 2-4 komt.



Stand

Voor Taylor staat er meer op het spel. The Power staat momenteel vierde met vijftien punten. Met na donderdag nog één wedstrijd te gaan staat Dave Chisnall vijfde met evenveel punten, Raymond van Barneveld heeft als nummer zes een punt minder. Volgende week speelt Taylor tegen Adrian Lewis.