Leraar Volkan beantwoordt dag en nacht vragen van eindexamenleerlingen: 'Hier leef ik voor'

BERGEN OP ZOOM - Een docent die je elke avond en nacht mag bellen, voor al je vragen over het eindexamen. Het zal voor veel scholieren klinken als een geschenk uit de hemel, maar het bestaat nu echt. Volkan Tasdan uit Bergen op Zoom heeft dit jaar maar één doel: alle leerlingen die examen doen in het vak Maatschappijwetenschappen laten slagen. "Ik ben al een paar keer voor gek verklaard, maar hier leef ik voor."

"Wacht even", zegt Volkan Tasdan donderdagavond. Een interview zit er niet echt in met de 36-jarige docent Maatschappijwetenschappen. Hij zit middenin een chatsessie met gestreste scholieren. Volgende week beginnen de eindexamens en niet iedereen is daar al klaar voor, zo blijkt.



'Wat is het college van Burgemeester en Wethouders precies?', vraagt iemand. Die kan natuurlijk ook gewoon zijn boek openslaan en het opzoeken. "Maar dit is voor hen leuker, chatten met mij. En als ze het leuk vinden, dan onthouden ze het."



Iedere avond en nacht bereikbaar

Dus zit Volkan vanaf donderdagavond iedere avond en nacht, tot aan het examen Maatschappijwetenschappen, aan zijn keukentafel. Van zeven uur 's avonds tot twee uur 's nachts mag je hem appen. Hij lijkt wel gek, want hij doet dit gratis en voor niets in zijn vakantie.



"Mijn doel is dat de leerlingen slagen, daar ben je toch docent voor geworden? En het slaat nergens op dat je dan juist in deze periode niets zou doen voor de leerlingen."En dat de ijverige docent zich zo inzet, wordt gewaardeerd door de leerlingen. "Kijk dan!" Volkan laat een berichtje lezen dat hij net binnenkrijgt, hij heeft geen idee wie het is: 'Ik vind het heel tof dat je dit doet voor ons. Ik word later ook docent.' Volkan straalt. "Dit is toch geweldig? Vorig jaar kreeg ik zelfs een bloemetje uit Gorinchem als bedankje."Volkan maakt de komende dagen ook tientallen video's waarin hij ingaat op de stof. "Voor mij is dat gewoon een les met een camera erbij. Maar voor de leerlingen is dit zo veel meer."Volkan is vanaf donderdagavond tot en met het eindexamen Maatschappijwetenschappen onder meer te benaderen via examenvragenmaw@gmail.com.