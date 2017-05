Rapper Boef gaat toch niet in hoger beroep en accepteert werkstraf

TILBURG - Rapper Boef gaat toch niet in hoger beroep tegen zijn werkstraf van 20 uur. Volgens Boef heeft zijn advocaat hem verkeerd voorgelicht. De Tilburgse rapper kreeg de straf voor het vernielen van een politieauto.

Volgens Ali B., die de rapper begeleidt, berust het hoger beroep op een misverstand. “Boef accepteert alle gevolgen van zijn daad”, zegt Ali B. tegen het AD. ,,De advocaat vroeg of hij uitstel moest regelen en dat kwam Boef wel goed uit. Maar hij begreep niet dat dit betekende dat hij in hoger beroep zou gaan.”



'Straf geaccepteerd'

De advocaat van Boef is ontslagen. Het nieuws dat de rapper in hoger beroep zou gaan leidde tot veel kritiek van de politie en Openbaar Ministerie. Zij zeggen blij te zijn dat Boef niet in hoger beroep gaat. Ali B zegt tegen AD: “Boef heeft zijn straf geaccepteerd.”



Rapper Boef werd woensdag veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur voor het vernielen van een politieauto in Zoetermeer. Eerder betaalde hij al een schadevergoeding van ruim 1.400 euro.