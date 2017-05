Zelfverzekerde Michael van Gerwen: 'Ga mezelf geen twee weken in de steek laten'

SHEFFIELD - Michael van Gerwen verloor donderdagavond met 3-7 van Phil Taylor. Na afloop was hij vooral teleurgesteld in zichzelf. Toch kijkt hij met vertrouwen vooruit, hij verwacht volgende week de groepsfase van de Premier League af te sluiten met een overwinning op Gary Anderson.

"Ik kan dit alleen mezelf kwalijk nemen. Ik krijg drie legs kansen op een dubbel. Drie pijlen, twee pijlen, twee pijlen", kijkt Van Gerwen voor de camera van RTL7 terug op de wedstrijd. De pijlen gingen er niet in. "Dat mag tegen Phil niet gebeuren, dat weet je. Je moet ook van je eigen kwaliteiten uitgaan. Vandaag heb ik dat niet gedaan, dat neem ik mezelf kwalijk."



'Mezelf pijn gedaan'

Van Gerwen kijkt niet naar Taylor. "Ik heb mezelf meer pijn gedaan dan dat Phil mij pijn heeft gedaan. Ik heb dubbels gemist, niet Phil. Ik moet zelf een oplossing zoeken dat ik die dubbels volgende week niet mis. Ik moet dan zo goed mogelijk voor de dag komen. Maar ik voel me goed, daarom baal ik nu ook zo. Ik win de laatste tijd altijd van Phil, dit mag gewoon niet gebeuren."



Tijdens de laatste speelronde voor de finale moet Van Gerwen nog flink aan de bak om zijn koppositie veilig te stellen. Hij speelt dan tegen Gary Anderson. Zorgen maakt hij zich niet. "Ik heb alles in eigen hand. Zolang dat het geval is, is dat een fijn gevoel. Als je van andere mensen afhankelijk bent, zit je in de problemen. Ik zit dat niet. Ik heb mezelf deze week in de steek gelaten, dat gaat geen twee weken achter elkaar gebeuren."



